Prêté à Marseille, Saliba ne sait pas de quoi son avenir sera fait

Son prêt se termine dans quelques semaines.

Prêté sans option d'achat par Arsenal, le défenseur central William Saliba (21 ans, 34 matchs en L1 cette saison) dispose d'un avenir incertain à l'Olympique de Marseille. En conférence de presse ce vendredi, l'international français n'a pas caché un grand flou autour de son futur.

"C'est sûr que moi je suis heureux ici, je ne l'ai jamais caché. Je l'ai toujours dit : si je dois revenir ici, c'est avec grand plaisir. Mais après, je ne peux pas me prononcer sur mon avenir car on ne sait pas. Cela ne dépend pas seulement que de moi. On verra après la fin de la saison car le plus important reste la qualification en Ligue des Champions avant mon avenir", a insisté l'ancien Stéphanois.

Ce week-end, l'Olympique de Marseille se déplacera à Lorient pour tenter de retrouver le chemin de la victoire.