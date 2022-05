Un ancien joueur de Genk sur les tablettes du Barça

Vainqueur de la Coupe de Belgique avec Genk en 2013, Kalidou Koulibaly fait aujourd'hui partie des meilleurs joueurs du monde à son poste.

Arrivé au KRC Genk en provenance de Metz en 2012, Kalidou Koulibaly n'a cessé de progresser depuis son départ de notre championnat, à la suite de deux saisons de grande qualité. Après avoir remporté la Coupe de Belgique avec les Limbourgeois en 2013, le défenseur sénégalais a donc fait ses valises direction l'Italie et Naples, club qu'il n'a plus jamais quitté depuis. Petit à petit, l'ancien Limbourgeois s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de Série A, puis d'Europe. Aujourd'hui, six saisons après son arrivée, Kalidou Koulibaly pourrait bien vivre ses dernières rencontres avec les Napolitains, 315 matches plus tard. En effet, le FC Barcelone en a fait sa priorité pour le prochain mercato et selon Sky Sports, l'opération serait en bonne voie. L'indemnité de transfert est estimée entre 25 et 30M€. En 2014, Naples avait déboursé près de huit millions d'euros pour enregistrer sa venue.