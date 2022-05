🎥 Le but incroyable qui permet à Stuttgart de rester en Bundesliga

Un maintien assuré dans les derniers instants, grùce à un but...d'un ancien de notre championnat.

Scènes phénoménales ce samedi à la Mercedes-Benz Arena de Stuttgart. L'équipe d'Orel Mangala, tenue en échec par Cologne et virtuellement releguée, s'est miraculeusement sauvée grâce à un corner repris de la tête par l'ancien du STVV Endo. Une reprise victorieuse à la 90e +2, un but qui rentre dans l'Histoire du club. Des scènes de joie intense après le but et au coup de sifflet final.