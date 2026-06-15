Confirmé aux Pays-Bas, Carl Hoefkens se rapproche pourtant bien d’un retour en Belgique

Descendu en D2 néerlandaise, Carl Hoefkens a néanmoins été confirmé sur le banc du NAC Breda pour la saison prochaine. L'ancien entraîneur du Club de Bruges et du Standard se rapprocherait pourtant d'un retour en Belgique, du côté de Louvain.

Arrivé au NAC Breda en juillet 2024 après une période de six mois sans club suite à son licenciement du Standard en décembre 2023, Carl Hoefkens était parvenu à maintenir le club en Eredivisie lors de sa première saison, avec une quinzième place et sept points d'avance sur le barragiste.

Cela ne fut cependant pas le cas la saison dernière, puisque pour son deuxième exercice à la tête du NAC Breda, Carl Hoefkens a connu une avant-dernière place finale et une relégation à l'échelon inférieur. Pas de quoi entacher la confiance du club néerlandais, qui avait confirmé, dans un communiqué, que notre compatriote irait au moins au bout de son contrat, le 30 juin 2027, et resterait donc pour la prochaine saison.

"Je n’en ai pas fini avec le NAC. Je veux, avec toutes les personnes impliquées au club, me battre et lutter pour la promotion", déclarait le natif de Lier, en province anversoise, lors de cette annonce.

Carl Hoefkens se rapproche du banc d'OHL

Cependant, des rumeurs ont vu le jour récemment concernant un éventuel retour de Carl Hoefkens en Jupiler Pro League, sur le banc d’Oud-Heverlee Louvain, qui cherche enfin à se montrer compétitif après plusieurs saisons en deçà des attentes et qui a des capacités sur le plan financier.



Un bruit de couloir qui semblait surprenant il y a peu, mais qui serait en train de se confirmer, selon les informations du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri. Carl Hoefkens et OHL seraient en effet sur le point de conclure un accord pour l’arrivée de l’ancien Diable Rouge (22 sélections, 1 but) à Den Dreef.