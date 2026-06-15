Jackpot inattendu : Genk reçoit 6 millions d'euros... et remercie Vincent Kompany

Vincent Kompany voit arriver un renfort de taille au Bayern Munich. Ismael Saibari quitte le PSV pour le champion d’Allemagne contre 55 millions d’euros, un transfert dont le Racing Genk va également profiter.

Vincent Kompany et le Bayern Munich s'apprêtent à frapper un grand coup sur le marché des transferts avec l'arrivée d'Ismael Saibari, international marocain titulaire contre le Brésil à la Coupe du monde, auteur d'une très grosse saison avec le PSV Eindhoven.

Passé à l'action il y a deux grosses semaines, le club bavarois aurait entériné l'arrivée du médian offensif marocain, selon les informations du spécialiste des transferts Fabrizio Romano. Ismael Saibari passera sa visite médicale aux Etats-Unis, entre deux séances d'entraînement avec le Maroc, pour valider son transfert.

Dans l'histoire, le plus grand gagnant se nomme probablement le PSV Eindhoven, qui l'avait recruté contre 200.000 € en 2020 en provenance du Racing Genk et qui va le revendre six ans plus tard contre 55 millions d'euros.

Genk va recevoir 6 millions d'euros pour le transfert d'Ismael Saibari

Pourtant réputés en matière de formation, les Limbourgeois n'avaient pas vu le talent d'Ismael Saibari, qui va tout de même faire les affaires du dernier club belge par lequel il est passé, après le Beerschot, Anderlecht et Malines.

En effet, nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws apprennent que le Racing Genk était parvenu à faire inclure un pourcentage à la revente d'environ 10 %, qui sera combiné aux dernières indemnités de formation pour atteindre 6 millions d'euros. Une belle affaire tout de même pour Genk, qui aurait cependant pu mieux s'en tirer encore si Saibari avait explosé à la Cegeka Arena.



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