Jan Vertonghen voit une grande différence chez les Diables par rapport aux derniers grands tournois

Ayant vécu au plus près des Diables Rouges pendant six mois après ses 157 sélections en tant que joueur, Jan Vertonghen est bien placé pour le dire : l'ambiance y est meilleure que jamais. Il ne reste plus qu'à transformer ces bonnes ondes sur le terrain ce lundi soir, contre l'Egypte.

Les choses sérieuses vont bientôt commencer pour les Diables Rouges, qui affrontent l'Egypte ce lundi soir à Seattle (21h00 en Belgique) pour lancer leur Coupe du monde 2026. Impliqué dans le processus, à l'Union belge, Jan Vertonghen n'a pas accompagné la sélection aux Etats-Unis, mais il est bien placé pour savoir comment elle vit. L'ancien capitaine s'est exprimé à ce sujet au micro de nos confrères de VTM Nieuws.

De bons signes dans le groupe belge

"Au cours des six derniers mois, j’ai été assez proche de l’organisation et du groupe. J’ai pu tout vivre au premier rang", a-t-il confié "La manière dont le groupe s’est formé, la première semaine d’entraînement… Les signes étaient très bons."

"Lors de certains tournois, l’ambiance était déjà nettement moins bonne dès le début du processus", explique Vertonghen, fort de ses 157 sélections chez les Diables. "Je n’ai pas du tout ce sentiment aujourd’hui. C’est un groupe fantastique, avec des jeunes gars affamés qui connaissent leur rôle. Par le passé, c’était parfois différent."

La Belgique doit grandir pendant la Coupe du monde

Jan Vertonghen voit donc un groupe qui entame le tournoi avec confiance. L'ancien défenseur central ne veut toutefois pas s’emballer, car selon lui, la Belgique devra surtout continuer à progresser pendant le tournoi. "Je pense qu’ils vont s’en sortir assez bien dans le groupe, ce n’est pas la poule la plus difficile."

"Les meilleurs troisièmes passent aussi… Mais ce genre de situation peut aider à grandir au fil du tournoi, surtout quand on pense à Romelu Lukaku ou à une nouvelle charnière défensive. Ils peuvent utiliser ce temps pour progresser, puis il faudra attendre de voir qui sera l’adversaire en 1/16e de finale. Le tirage est plutôt favorable, mais la forme du jour sera déterminante", poursuit-il.



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Pour le match d’ouverture contre l’Égypte, Vertonghen s’attend en tout cas à voir les Diables Rouges faire le travail d’entrée de jeu. Sans trop s’avancer, il imagine la Belgique commencer sa Coupe du monde par un clean sheet. "Je ne vais pas leur mettre trop de pression : je dirais 2-0", sourit l’ancien défenseur.