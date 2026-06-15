C’est officiel : un jeune défenseur belge signe en Bundesliga, son coéquipier rejoint Anthony Moris

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En fin de contrat à l'Antwerp, Zeno Van Den Bosch (22 ans) rejoint l'Union Berlin, onzième de Bundesliga la saison dernière. Un joli défi pour l'ancien membre de l'équipe nationale U21, qui n'a jamais réussi à sauter le pas vers les Diables Rouges.