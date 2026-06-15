C’est officiel : un jeune défenseur belge signe en Bundesliga, son coéquipier rejoint Anthony Moris
Photo: © photonews
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En fin de contrat à l'Antwerp, Zeno Van Den Bosch (22 ans) rejoint l'Union Berlin, onzième de Bundesliga la saison dernière. Un joli défi pour l'ancien membre de l'équipe nationale U21, qui n'a jamais réussi à sauter le pas vers les Diables Rouges.
Kiki Kouyaté quitte aussi l'Antwerp
Kiki Kouyaté quitte l'Antwerp. Arrivé libre l'été dernier après un dernier passage à Montpellier, le défenseur central malien de 29 ans a disputé 28 rencontres avec les Anversois et demeure, malgré lui, l'un des symboles de la saison ratée du Great Old.
Lui aussi en fin de contrat puisque l'option prévue n'a pas été levée, Kiki Kouyaté s'offre un défi totalement différent et rejoint Al-Khaleej, douzième de Saudi Pro League la saison dernière. Exclu lors de la déroute face au Standard (0-5) et écarté après cela, Kouyaté évoluera donc aux côtés d'Anthony Moris la saison prochaine.
🛡️ الجدار المالي هنا !— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) June 14, 2026
«كيكي كوياتي» خلجاوياً لموسمين
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En fin de contrat à l'Antwerp, Zeno Van Den Bosch (22 ans) rejoint l'Union Berlin, onzième de Bundesliga la saison dernière. Un joli défi pour l'ancien membre de l'équipe nationale U21, qui n'a jamais réussi à sauter le pas vers les Diables Rouges.
De Vincent Janssen à Gyrano Kerk, en passant par Dennis Praet et d'autres, le Royal Antwerp comptait une quinzaine de joueurs en fin de contrat ce 30 juin 2026. Parmi eux, le défenseur central Zeno Van Den Bosch, qui a fait partie de l'équipe nationale espoirs mais qui n'a jamais pu sauter le pas vers les Diables Rouges.
La faute à des performances parfois très bonnes, et parfois moins bonnes du joueur de 22 ans, qui n'a jamais vraiment confirmé le statut de "grand espoir" placé en lui au Bosuil lors de son arrivée en provenance du Lierse en 2016, et qui n'avait jamais obtenu de transfert vers l'un des cinq grands championnats européens, malgré quelques contacts lors des derniers mercatos.
Passé de dix lors de l'année du doublé à huit, puis à six millions d'euros de valeur marchande selon le site de référence Transfermarkt, Zeno Van Den Bosch fait donc partie de la quinzaine de joueurs qui quittent le Bosuil gratuitement cet été.
Zeno Van Den Bosch signe à l'Union Berlin
De quoi le rendre très intéressant pour des plus petits clubs du G5, Van Den Bosch représentant tout de même un jeune profil talentueux qui n'a probablement pas encore atteint son meilleur niveau. C'est finalement le onzième de Bundesliga qui s'est attaché ses services.
L'information est officielle : Zeno Van Den Bosch est un nouveau joueur de l'Union Berlin. "Mon passage à l'Antwerp m’a énormément marqué, tant chez les jeunes que, surtout, en tant que jeune professionnel de haut niveau. Je serai toujours reconnaissant au club pour cela. Le moment était venu pour moi de franchir une nouvelle étape, et je souhaitais vraiment le faire à l'Union Berlin", a déclaré Van Den Bosch dans le communiqué du club.
"Dès notre première conversation, j’ai eu un excellent pressentiment, car le club prône l’unité, le développement et des valeurs fortes. C’est précisément dans cet environnement que je souhaite continuer à progresser. J’ai vraiment hâte de fouler la pelouse du Stadion An der Alten Försterei prochainement."
Neuer Abwehrbosch 🔴4️⃣— 1. FC Union Berlin (@fcunion) June 15, 2026
Der belgische Innenverteidiger Zeno Van Den Bosch kommt von Royal Antwerpen, bringt 140 Pflichtspiele, Meistertitel, Pokal und Champions-League-Erfahrung mit. Willkommen, Zeno! 👋🔴
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