📷 Magnifique image : Dick Advocaat fond en larmes avant le coup d'envoi d'Allemagne-Curaçao

Dick Advocaat est apparu en larmes avant le match entre l'Allemagne et Curaçao. Une image qui n'est pas passée inaperçue.

C'est une image que vous avez peut-être remarquée dimanche soir avant le début du match entre l'Allemagne et Curaçao. L'ancien sélectionneur belge (2009-2010), Dick Advocaat, a fondu en larmes après l'interprétation des hymnes nationaux des deux nations.

Il est visiblement fier d'officier sur le banc de Curaçao et d'écrire l'histoire. Le pays de 150 000 habitants est le plus petit pays à se qualifier pour une Coupe du monde.

Prachtig beeld van een geëmotioneerde Dick Advocaat (78), die zich nú al winnaar mag noemen. Curaçao voor het eerst op het mondiale voetbalpodium krijgen, is een bewonderenswaardige prestatie - voer voor een meeslepende Hollywoodfilm.#GERCUW #Curacao #FIFAWorldCup #Advocaat… pic.twitter.com/aDTvXrpTOz — Zamire Willems (Curly Note) (@Zamire_Willems) June 14, 2026

L'entraîneur néerlandais devient le sélectionneur le plus âgé à diriger une sélection à l'âge de 78 ans et 260 jours. Il ne devait d'ailleurs initialement pas diriger Curaçao lors de cette Coupe du monde. Il avait été contraint de quitter son poste pour des raisons familiales en février dernier, sa fille étant gravement malade. Heureusement, l'état de sa fille s'est amélioré et il a finalement pu prendre part au tournoi avec l'équipe qu'il a qualifiée.

Une lourde défaite, mais Curaçao a tout de même vécu un moment historique



Être présent sur le banc lors d'un Mondial avec Curaçao est encore plus fort pour lui après cette histoire évidemment. Finalement, Curaçao s'est largement incliné sur le score de 7-1 contre l'Allemagne, mais a tout de même montré un beau visage et a surtout inscrit son premier but en Coupe du monde.