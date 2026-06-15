Rudi Garcia n'a qu'à bien se tenir : Hossam Hassan, un Special One à la sauce égyptienne face aux Diables

Pour l'Égypte aussi, le grand jour est arrivé. Les Pharaons sont dirigés par Hosssam Hassan depuis maintenant plus de deux ans. Celui qui défiera Rudi Garcia est doté d'un sacré tempérament.

C'est une véritable légende du football égyptien qui a pris place sur le banc des Pharaons en janvier 2024. Toujours meilleur buteur de tous les temps en sélection avec 67 réalisations (une de plus que Mohamed Salah, qui pourrait néanmoins bientôt s'emparer du record), Hossam Hassan a fait l'essentiel de sa carrière (de joueur puis d'entraîneur) au pays.

En dehors de deux ans passés en Europe, d'abord au PAOK Salonique, puis au Neuchâtel Xamax (marqués par un quadruplé inscrit contre le Celtic en Coupe UEFA), Hassan a bâti sa légende dans le championnat égyptien, mais surtout en sélection. Quinzième joueur le plus capé de l'histoire du football international masculin, il est également un exemple de longévité.

Du haut de ses 40 ans, il était d'ailleurs encore le capitaine de l'Egypte lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2006, dernier tournoi international remporté (à domicile) par les Pharaons. Quelques mois plus tôt, l'équipe avait battu la Belgique sur le score de 4-0.

Sélectionneur égyptien, la suite logique

Comme entraîneur, Hossam Hassan est également resté fidèle à l'Egyptian Premier League. Mis à part un intermède à la tête de la sélection jordanienne (avec qui il s'est hissé jusqu'en barrage pour la Coupe du Monde 2014 face à l'Uruguay), le natif d'Helwan avait toujours dirigé des clubs égyptiens avant de prendre en main l'équipe nationale.

Depuis ses dernières rencontres avec les Diables, Hassan a peut-être perdu tous ses cheveux, mais pas son caractère fort. Les journalistes présents en conférence de presse d'après-match sont prévenus : quand le sélectionneur égyptien n'est pas content, il n'hésite pas à le faire savoir.



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Lors de la dernière CAN, il était ainsi apparu partiuclièrement remonté à l'issue de la défaite dans le dernier quart d'heure contre le Sénégal, en demi-finale. Pour justifier l’élimination, Hassan avait refusé de commenter l'aspect sportif, invoquant bon nombre de problèmes logistiques et organisationnels du tournoi. Des chambres d’hôtel infestées de moustiques au temps de repos jugé insuffisants par rapport à ses adversaires, en passant par le trajet en train entre Tanger et Casablanca lui ayant paru interminable et qu'il aurait préféré effectuer par voie aérienne, le sélectionneur s'était attiré les foudres des organisateurs marocains.

Hossam Hassan, le sélectionneur égyptien, a 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗢𝗤𝗨𝗘́ les supporters marocains ayant encouragé le Bénin. 🇪🇬😳 pic.twitter.com/JesSF3Dki2 — ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) January 5, 2026

Il avait également déçu au pays en se lançant dans une théorie du complot : "L'Égypte est grande, elle est la mère des Arabes et de l'Afrique, en termes d'histoire, de nombre de titres et de force. Certains ressentent de la jalousie face à ces sept victoires en Coupe d'Afrique, et ont voulu que nous ne nous qualifions pas pour la finale".

En tant que joueur, Hossem Hassan s'était également imposé comme une personnalité haute en couleur, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Le voir soulever la CAN 2006 avec le brassard de capitaine autour du bras avait suscité beaucoup d'émotion mais n'en a pas fait oublier les tensions avec un certain Ahmed Hassan.

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Avant qu'Hossem Hassan ne soit rappelé pour le tournoi par le sélectionneur, c'était bien l'ancien attaquant vedette d'Anderlecht qui était le propriétaire du brassard. La lutte pour le capitanat a nourri de vives tensions entre les deux hommes, qui se dénigraient publiquement par presse interposée.

Des années plus tard, Ahmed Hassan a confirmé que la situation était très tendue, déplorant des insultes assez nourries de la part de son ancien coéquipier. Aujourd'hui, leur relation est un brin plus apaisée, mais le sélectionneur n'a rien perdu de son franc parler. Les Diables le feront-ils à nouveau sortir de ses gonds ?