Coup de tonnerre : un sélectionneur déjà limogé en pleine Coupe du monde !

Décision radicale prise dans le camp tunisien après la lourde défaite encaissée cette nuit face à la Suède (5-1). Sabri Lamouchi n'est plus à la tête des Aigles de Carthage et son successeur se tiendrait déjà prêt.

Notamment face à nos Diables Rouges (5-0), la Tunisie n'avait pas montré un grand visage lors de ses matchs amicaux de préparation. Après sa défaite face au Mali dès les 1/8es de finale de la Coupe d'Afrique au mois de janvier, les Aigles de Carthage ont timidement battu Haïti (0-1), avant de partager face au Canada (0-0) et de s'incliner en Autriche (1-0).

Versée dans le groupe F de cette Coupe du monde 2026 en compagnie des Pays-Bas et du Japon, la Tunisie avait tout intérêt à obtenir un résultat positif lors de son match d'entrée dans ce Mondial, face à la Suède la nuit dernière à Monterrey.

Il n'en fut rien, les Tunisiens ayant été balayés sur le score de 5 buts à 1 au terme d'une deuxième période absolument catastrophique. Sur les réseaux sociaux, il n'a pas fallu plus longtemps pour que les supporters réclament le départ de Sabri Lamouchi.

Wahbi Khazri sur le banc de la Tunisie, tout un symbole

Ils pourraient bien être entendus. Selon des informations de la radio tunisienne Radio Mosaique, confirmées par le journaliste d'investigation Romain Molina, Sabri Lamouchi aurait été démis de ses fonctions ce lundi matin, au terme d'une réunion d’urgence qui a en effet été demandée par certains membres du bureau de la Fédération tunisienne.

Une fin brutale pour le Lyonnais de 54 ans, arrivé à la tête de la sélection au mois de janvier, soit juste après la CAN, qui avait signé un contrat jusqu'au 31 juillet 2028. Son remplaçant pourrait se nommer Wahbi Khazri, ancien attaquant star de l'équipe nationale tunisienne (74 sélections, 25 buts), qui a arrêté sa carrière en juillet 2025 et qui occupait, dans le staff de Lamouchi, le poste d'analyste en chef.





Update : Mondher Kebaier, ancien entraîneur et actuel directeur technique de la Tunisie, est également cité parmi les favoris.