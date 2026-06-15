LIVE Coupe du monde 15/6 : un très grand dilemme en Espagne
Photo: © photonews
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
LIVE : Suivez Belgique-Egypte en direct commenté (21h)
Ce lundi, c'est le jour J : la Belgique affronte l'Egypte et lance sa Coupe du Monde 2026. Un match crucial. (Lire la suite)
Jan Vertonghen voit une grande différence chez les Diables par rapport aux derniers grands tournois
Ayant vécu au plus près des Diables Rouges pendant six mois après ses 157 sélections en tant que joueur, Jan Vertonghen est bien placé pour le dire : l'ambiance y est meilleure que jamais. Il ne reste plus qu'à transformer ces bonnes ondes sur le terrain ce lundi soir, contre l'Egypte. (Lire la suite)
Quel gardien espagnol contre le Cap-Vert ?
C’était probablement le plus gros dilemme pour le sélectionneur Luis de la Fuente, avant l’entrée en lice de l’Espagne dans cette Coupe du monde 2026, contre le Cap-Vert : quel gardien aligner ? Ils sont trois en lice et prestent tous les trois au plus haut niveau européen.
Unai Simón (Athletic Bilbao), titulaire lors des deux derniers grands tournois et donc lors de l’Euro 2024 remporté par la Roja, est le favori des pronostics. Mais derrière, Joan García (FC Barcelone) et David Raya (Arsenal) veulent aussi leur part du gâteau. Une seule erreur du titulaire et tout le débat serait relancé...
Rudi Garcia n'a qu'à bien se tenir : Hossam Hassan, un Special One à la sauce égyptienne face aux Diables
Pour l'Égypte aussi, le grand jour est arrivé. Les Pharaons sont dirigés par Hosssam Hassan depuis maintenant plus de deux ans. Celui qui défiera Rudi Garcia est doté d'un sacré tempérament. (Lire la suite)
Mercato radical, premières neiges et Theo Francken : l'invasion égyptienne qui a secoué le football belge
Les joueurs égyptiens sont assez peu nombreux à s'être aventurés dans le championnat belge récemment. Avec une exception à la règle du côté de Turnhout, qui en garde des souvenirs assez surréalistes. (Lire la suite)
Coup de tonnerre : un sélectionneur déjà limogé en pleine Coupe du monde !
Décision radicale prise dans le camp tunisien après la lourde défaite encaissée cette nuit face à la Suède (5-1). Sabri Lamouchi n'est plus à la tête des Aigles de Carthage et son successeur se tiendrait déjà prêt. (Lire la suite)
La surprise du chef face aux Diables ? Hamza Abdelkarim, le "Haaland égyptien" prêt à éclore au Barça
En Égypte aussi, l'effervescence est grande avant l'entrée en compétition de ce soir contre les Diables Rouges. L'histoire est particulièrement belle pour Hamza Abdelkarim, l'une des grandes promesses des Pharaons. (Lire la suite)
Dix-sept des 26 "Pharaons" évoluent toujours au pays : pourquoi l'Égypte cultive cette singularité
Le premier adversaire des "Diables rouges" dans ce Mondial fait la part belle aux joueurs issus de son championnat. Une singularité que l'Égypte cultive depuis des décennies. Avec succès sur le continent africain, moins sur la scène mondiale. (Lire la suite)
Accord trouvé : Charles Vanhoutte va découvrir la Ligue des champions
Charles Vanhoutte va quitter l'OGC Nice cet été. Un accord a été conclu entre le club français et Feyenoord Rotterdam. Le milieu défensif belge va découvrir la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des champions. (Lire la suite)
La Côte d'Ivoire s'impose de justesse, la Suède domine largement la Tunisie
La Coupe du monde a de nouveau offert du spectacle durant la nuit. La Côte d'Ivoire s'est imposée dans les derniers instants face à l'Équateur (1-0), tandis que la Suède a largement dominé la Tunisie (5-1). (Lire la suite)
Le Japon arrache un point précieux contre les Pays-Bas
Les Pays-Bas et le Japon se sont quittés sur un score de parité (2-2), dimanche soir, à l'AT&T Stadium de Dallas. Les hommes de Hajime Moriyasu ont arraché le partage en fin de rencontre. (Lire la suite)
Du jamais-vu en Coupe du monde : l'Iran entre aux États-Unis dans des conditions exceptionnelles
Le premier match de l'Iran dans ce Mondial se disputera dans un contexte politique très tendu. Les Iraniens affrontent la Nouvelle-Zélande ce mardi à 3h00, mais l'attention se porte presque autant sur les coulisses que sur le terrain. (Lire la suite)
Le coach égyptien a déjà battu la Belgique... 4-0 : "99 personnes sur 100 nous disent perdant, mais..."
Hossam Hassan est une véritable légende en Egypte, et en tant que sélectionneur, il réalise un travail très intéressant depuis deux ans. Lors d'une très longue conférence de presse, il a averti la Belgique : les Pharaons ne seront pas un oiseau pour le chat. (Lire la suite)
Révélation des qualifications, il ne débutera pas ce lundi : "Quand le coach fait un choix, il y a une raison"
Maxim De Cuyper ne devrait pas débuter ce lundi face à l'Egypte : Timothy Castagne apporte plus de garanties défensives derrière Jeremy Doku. Pourtant, le latéral avait été l'une des révélations de la campagne de qualifications. (Lire la suite)
"Capi" Tielemans ose-t-il recadrer ses aînés ? "Si j'ai quelque chose à dire..."
Rudi Garcia a pris une décision osée après quelques mois de règne : faire de Youri Tielemans le capitaine des Diables Rouges. Un choix dont il est très heureux. (Lire la suite)
Rudi Garcia se méfie de l'Egypte : "On a vu des équipes en difficulté dans ce début de Coupe du Monde"
Rudi Garcia s'est présenté ce dimanche, vers 23h30 heure belge (14h30 heure locale), face à la presse belge à la veille de Belgique-Egypte. Il a notamment évoqué l'adversaire des Diables Rouges, qu'il ne sous-estime. (Lire la suite)
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