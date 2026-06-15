LIVE Coupe du monde 15/6 : un très grand dilemme en Espagne

Redaction
| Commentaire
LIVE Coupe du monde 15/6 : un très grand dilemme en Espagne
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

LIVE : Suivez Belgique-Egypte en direct commenté (21h)

LIVE : Suivez Belgique-Egypte en direct commenté (21h)

Ce lundi, c'est le jour J : la Belgique affronte l'Egypte et lance sa Coupe du Monde 2026. Un match crucial. (Lire la suite)

Jan Vertonghen voit une grande différence chez les Diables par rapport aux derniers grands tournois

Ayant vécu au plus près des Diables Rouges pendant six mois après ses 157 sélections en tant que joueur, Jan Vertonghen est bien placé pour le dire : l'ambiance y est meilleure que jamais. Il ne reste plus qu'à transformer ces bonnes ondes sur le terrain ce lundi soir, contre l'Egypte. (Lire la suite)

Loïc Woos

Quel gardien espagnol contre le Cap-Vert ?

C’était probablement le plus gros dilemme pour le sélectionneur Luis de la Fuente, avant l’entrée en lice de l’Espagne dans cette Coupe du monde 2026, contre le Cap-Vert : quel gardien aligner ? Ils sont trois en lice et prestent tous les trois au plus haut niveau européen.

Unai Simón (Athletic Bilbao), titulaire lors des deux derniers grands tournois et donc lors de l’Euro 2024 remporté par la Roja, est le favori des pronostics. Mais derrière, Joan García (FC Barcelone) et David Raya (Arsenal) veulent aussi leur part du gâteau. Une seule erreur du titulaire et tout le débat serait relancé...

Rudi Garcia n'a qu'à bien se tenir : Hossam Hassan, un Special One à la sauce égyptienne face aux Diables

Pour l'Égypte aussi, le grand jour est arrivé. Les Pharaons sont dirigés par Hosssam Hassan depuis maintenant plus de deux ans. Celui qui défiera Rudi Garcia est doté d'un sacré tempérament. (Lire la suite)

Mercato radical, premières neiges et Theo Francken : l'invasion égyptienne qui a secoué le football belge

Mercato radical, premières neiges et Theo Francken : l'invasion égyptienne qui a secoué le football belge

Les joueurs égyptiens sont assez peu nombreux à s'être aventurés dans le championnat belge récemment. Avec une exception à la règle du côté de Turnhout, qui en garde des souvenirs assez surréalistes. (Lire la suite)

Coup de tonnerre : un sélectionneur déjà limogé en pleine Coupe du monde !

Coup de tonnerre : un sélectionneur déjà limogé en pleine Coupe du monde !

Décision radicale prise dans le camp tunisien après la lourde défaite encaissée cette nuit face à la Suède (5-1). Sabri Lamouchi n'est plus à la tête des Aigles de Carthage et son successeur se tiendrait déjà prêt. (Lire la suite)

La surprise du chef face aux Diables ? Hamza Abdelkarim, le "Haaland égyptien" prêt à éclore au Barça

La surprise du chef face aux Diables ? Hamza Abdelkarim, le "Haaland égyptien" prêt à éclore au Barça

En Égypte aussi, l'effervescence est grande avant l'entrée en compétition de ce soir contre les Diables Rouges. L'histoire est particulièrement belle pour Hamza Abdelkarim, l'une des grandes promesses des Pharaons. (Lire la suite)

Dix-sept des 26 "Pharaons" évoluent toujours au pays : pourquoi l'Égypte cultive cette singularité

Le premier adversaire des "Diables rouges" dans ce Mondial fait la part belle aux joueurs issus de son championnat. Une singularité que l'Égypte cultive depuis des décennies. Avec succès sur le continent africain, moins sur la scène mondiale. (Lire la suite)

Accord trouvé : Charles Vanhoutte va découvrir la Ligue des champions

Accord trouvé : Charles Vanhoutte va découvrir la Ligue des champions

Charles Vanhoutte va quitter l'OGC Nice cet été. Un accord a été conclu entre le club français et Feyenoord Rotterdam. Le milieu défensif belge va découvrir la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des champions. (Lire la suite)

La Côte d'Ivoire s'impose de justesse, la Suède domine largement la Tunisie

La Côte d'Ivoire s'impose de justesse, la Suède domine largement la Tunisie

La Coupe du monde a de nouveau offert du spectacle durant la nuit. La Côte d'Ivoire s'est imposée dans les derniers instants face à l'Équateur (1-0), tandis que la Suède a largement dominé la Tunisie (5-1). (Lire la suite)

Le Japon arrache un point précieux contre les Pays-Bas

Les Pays-Bas et le Japon se sont quittés sur un score de parité (2-2), dimanche soir, à l'AT&T Stadium de Dallas. Les hommes de Hajime Moriyasu ont arraché le partage en fin de rencontre. (Lire la suite)

Du jamais-vu en Coupe du monde : l'Iran entre aux États-Unis dans des conditions exceptionnelles

Le premier match de l'Iran dans ce Mondial se disputera dans un contexte politique très tendu. Les Iraniens affrontent la Nouvelle-Zélande ce mardi à 3h00, mais l'attention se porte presque autant sur les coulisses que sur le terrain. (Lire la suite)

Le coach égyptien a déjà battu la Belgique... 4-0 : "99 personnes sur 100 nous disent perdant, mais..."

Le coach égyptien a déjà battu la Belgique... 4-0 : "99 personnes sur 100 nous disent perdant, mais..."

Hossam Hassan est une véritable légende en Egypte, et en tant que sélectionneur, il réalise un travail très intéressant depuis deux ans. Lors d'une très longue conférence de presse, il a averti la Belgique : les Pharaons ne seront pas un oiseau pour le chat. (Lire la suite)

Révélation des qualifications, il ne débutera pas ce lundi : "Quand le coach fait un choix, il y a une raison"

Révélation des qualifications, il ne débutera pas ce lundi : "Quand le coach fait un choix, il y a une raison"

Maxim De Cuyper ne devrait pas débuter ce lundi face à l'Egypte : Timothy Castagne apporte plus de garanties défensives derrière Jeremy Doku. Pourtant, le latéral avait été l'une des révélations de la campagne de qualifications. (Lire la suite)

"Capi" Tielemans ose-t-il recadrer ses aînés ? "Si j'ai quelque chose à dire..."

Rudi Garcia a pris une décision osée après quelques mois de règne : faire de Youri Tielemans le capitaine des Diables Rouges. Un choix dont il est très heureux. (Lire la suite)

Rudi Garcia se méfie de l'Egypte : "On a vu des équipes en difficulté dans ce début de Coupe du Monde"

Rudi Garcia se méfie de l'Egypte : "On a vu des équipes en difficulté dans ce début de Coupe du Monde"

Rudi Garcia s'est présenté ce dimanche, vers 23h30 heure belge (14h30 heure locale), face à la presse belge à la veille de Belgique-Egypte. Il a notamment évoqué l'adversaire des Diables Rouges, qu'il ne sous-estime. (Lire la suite)

Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/06: Van Den Bosch - Kouyaté

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/06: Van Den Bosch - Kouyaté

16:40
LIVE : Suivez Belgique-Egypte en direct commenté (21h) Live

LIVE : Suivez Belgique-Egypte en direct commenté (21h)

16:32
C’est officiel : un jeune défenseur belge signe en Bundesliga, son coéquipier rejoint Anthony Moris

C’est officiel : un jeune défenseur belge signe en Bundesliga, son coéquipier rejoint Anthony Moris

16:40
Jan Vertonghen voit une grande différence chez les Diables par rapport aux derniers grands tournois

Jan Vertonghen voit une grande différence chez les Diables par rapport aux derniers grands tournois

16:00
Rudi Garcia n'a qu'à bien se tenir : Hossam Hassan, un Special One à la sauce égyptienne face aux Diables

Rudi Garcia n'a qu'à bien se tenir : Hossam Hassan, un Special One à la sauce égyptienne face aux Diables

15:30
Jackpot inattendu : Genk reçoit 6 millions d'euros... et remercie Vincent Kompany

Jackpot inattendu : Genk reçoit 6 millions d'euros... et remercie Vincent Kompany

14:30
Mercato radical, premières neiges et Theo Francken : l'invasion égyptienne qui a secoué le football belge

Mercato radical, premières neiges et Theo Francken : l'invasion égyptienne qui a secoué le football belge

14:00
Coup de tonnerre : un sélectionneur déjà limogé en pleine Coupe du monde !

Coup de tonnerre : un sélectionneur déjà limogé en pleine Coupe du monde !

13:20
📷 Magnifique image : Dick Advocaat fond en larmes avant le coup d'envoi d'Allemagne-Curaçao

📷 Magnifique image : Dick Advocaat fond en larmes avant le coup d'envoi d'Allemagne-Curaçao

12:30
Une porte de sortie inattendue en Allemagne pour Gustaf Nilsson ?

Une porte de sortie inattendue en Allemagne pour Gustaf Nilsson ?

12:00
La surprise du chef face aux Diables ? Hamza Abdelkarim, le "Haaland égyptien" prêt à éclore au Barça

La surprise du chef face aux Diables ? Hamza Abdelkarim, le "Haaland égyptien" prêt à éclore au Barça

11:30
Un ancien coéquipier de Trossard et Scherpen très proche du Real Madrid

Un ancien coéquipier de Trossard et Scherpen très proche du Real Madrid

11:00
Dix-sept des 26 "Pharaons" évoluent toujours au pays : pourquoi l'Égypte cultive cette singularité Analyse

Dix-sept des 26 "Pharaons" évoluent toujours au pays : pourquoi l'Égypte cultive cette singularité

10:30
L'ancien joueur du RFC Liège Lucas Prudhomme quitte Al-Dhaid : "Vous êtes devenus comme des frères"

L'ancien joueur du RFC Liège Lucas Prudhomme quitte Al-Dhaid : "Vous êtes devenus comme des frères"

10:00
Accord trouvé : Charles Vanhoutte va découvrir la Ligue des champions

Accord trouvé : Charles Vanhoutte va découvrir la Ligue des champions

09:33
Ce joueur marocain, formé en partie en Belgique, a tapé dans l'œil de Vincent Kompany : il va signer au Bayern

Ce joueur marocain, formé en partie en Belgique, a tapé dans l'œil de Vincent Kompany : il va signer au Bayern

09:30
Le double buteur de la Suède n'oublie pas ses origines et ne célèbre pas son but contre la Tunisie

Le double buteur de la Suède n'oublie pas ses origines et ne célèbre pas son but contre la Tunisie

09:00
La Côte d'Ivoire s'impose de justesse, la Suède domine largement la Tunisie

La Côte d'Ivoire s'impose de justesse, la Suède domine largement la Tunisie

08:30
Le Japon arrache un point précieux contre les Pays-Bas

Le Japon arrache un point précieux contre les Pays-Bas

08:00
Du jamais-vu en Coupe du monde : l'Iran entre aux États-Unis dans des conditions exceptionnelles

Du jamais-vu en Coupe du monde : l'Iran entre aux États-Unis dans des conditions exceptionnelles

07:30
Mais au fait, pourquoi les Américains appellent-ils le football "soccer" ?

Mais au fait, pourquoi les Américains appellent-ils le football "soccer" ?

07:00
Le coach égyptien a déjà battu la Belgique... 4-0 : "99 personnes sur 100 nous disent perdant, mais..."

Le coach égyptien a déjà battu la Belgique... 4-0 : "99 personnes sur 100 nous disent perdant, mais..."

06:20
Révélation des qualifications, il ne débutera pas ce lundi : "Quand le coach fait un choix, il y a une raison" Interview

Révélation des qualifications, il ne débutera pas ce lundi : "Quand le coach fait un choix, il y a une raison"

06:00
LIVE Coupe du monde 14/6 : Rudi Garcia s'adresse à la presse

LIVE Coupe du monde 14/6 : Rudi Garcia s'adresse à la presse

23:29
"Capi" Tielemans ose-t-il recadrer ses aînés ? "Si j'ai quelque chose à dire..."

"Capi" Tielemans ose-t-il recadrer ses aînés ? "Si j'ai quelque chose à dire..."

05:00
Un scénario catastrophe ? Jeremy Doku pourrait manquer le quart de finale des Diables, voici pourquoi

Un scénario catastrophe ? Jeremy Doku pourrait manquer le quart de finale des Diables, voici pourquoi

22:30
1
Après le scandale, la FIFA fait un geste en faveur d'Omar Artan, l'arbitre somalien privé de Mondial

Après le scandale, la FIFA fait un geste en faveur d'Omar Artan, l'arbitre somalien privé de Mondial

22:00
Un Lukaku très concentré : mais pourquoi Romelu a refusé de monter sur la pelouse du Lumen Field ?

Un Lukaku très concentré : mais pourquoi Romelu a refusé de monter sur la pelouse du Lumen Field ?

21:40
Avant les Diables, un Belge lance son Mondial ce dimanche

Avant les Diables, un Belge lance son Mondial ce dimanche

21:20
Curaçao écrit l'histoire, mais prend tout de même une gifle contre l'Allemagne

Curaçao écrit l'histoire, mais prend tout de même une gifle contre l'Allemagne

21:03
Un peu de Neerpede a frustré le Brésil : "On voulait gagner ce match"

Un peu de Neerpede a frustré le Brésil : "On voulait gagner ce match"

20:30
"Vous pouvez la gagner" : quand le Roi parle à Rudi Garcia et aux Diables Rouges avec ambition

"Vous pouvez la gagner" : quand le Roi parle à Rudi Garcia et aux Diables Rouges avec ambition

20:00
Jeremy Doku à coeur ouvert : "Le niveau Ballon d'Or ? C'est un avis, mais je veux en faire un fait" Interview

Jeremy Doku à coeur ouvert : "Le niveau Ballon d'Or ? C'est un avis, mais je veux en faire un fait"

19:25
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/06: Bayram - Olaru - Halhal

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/06: Bayram - Olaru - Halhal

19:00
Un titulaire de Westerlo sur le départ pour près de cinq millions d’euros ?

Un titulaire de Westerlo sur le départ pour près de cinq millions d’euros ?

19:00
Rudi Garcia se méfie de l'Egypte : "On a vu des équipes en difficulté dans ce début de Coupe du Monde"

Rudi Garcia se méfie de l'Egypte : "On a vu des équipes en difficulté dans ce début de Coupe du Monde"

00:10

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 2-0 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 2-1 République tchèque République tchèque
Canada Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Etats-Unis Etats-Unis 4-1 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 1-1 Suisse Suisse
Brésil Brésil 1-1 Maroc Maroc
Haïti Haïti 0-1 Ecosse Ecosse
Australie Australie 2-0 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 7-1 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 2-2 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1-0 Equateur Equateur
Suède Suède 5-1 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 18:00 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 21:00 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved