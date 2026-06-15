La faillite s’éloigne et l’espoir renaît au RWDM, où les quatre prochains mois seront décisifs

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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La faillite s’éloigne et l’espoir renaît au RWDM, où les quatre prochains mois seront décisifs
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Bonne nouvelle pour le RWDM, dont la requête en procédure de réorganisation judiciaire a été jugée recevable par le tribunal de l’entreprise de Bruxelles. Le club molenbeekois a désormais quatre mois pour trouver un accord avec ses créanciers.

En mars, l'ancien CEO Gauthier Ganaye introduisait une citation en faillite du RWDM Brussels devant le tribunal de l’entreprise de Bruxelles, réclamant qu'il n'avait pas touché d'indemnité de rupture après son licenciement.

Il y a dix jours, le club molenbeekois introduisait une requête en procédure de réorganisation judiciaire devant le même tribunal, qui visait à "maintenir le club en vie", expliquait alors l’avocat du RWDM, Me Guy San Bartolome, chez nos confrères de BX1, assurant par ailleurs que des discussions étaient toujours en cours avec des candidats toujours intéressés par une reprise du club.

Une PRJ jugée recevable, apprennent nos confrères du groupe IPM ce lundi. Le club se voit donc offrir un sursis de quatre mois supplémentaires, jusqu'au 7 octobre, pour déposer et faire voter un plan de réorganisation. Dans les faits, ce plan devra être prêt pour le 2 septembre, afin qu'il soit analysé et soumis au vote de tous les créanciers concernés le 23 septembre.

Quatre mois pour survivre au RWDM

"Nous espérons que d'ici septembre, un accord sera trouvé avec nos actionnaires ou que la cession du club pourra être réalisée", déclare Me Guy San Bartolome à nos confrères d'IPM, ajoutant qu'une prolongation de sursis de quatre mois supplémentaires pourrait être ajoutée si aucun accord n'est trouvé d'ici là.

Durant cette période, les citations de mise en faillite sont suspendues, tandis que toutes les voies de saisie du club sont interdites. Un délai durant lequel les négociations concernant la reprise du club pourront se poursuivre, le groupe Dailly étant toujours en discussion avec les actionnaires.

Pour rappel, le club molenbeekois s'était vu refuser sa licence pour la Challenger Pro League en appel fin mai et est donc relégué en D1 ACFF. L'essentiel est toutefois ailleurs pour le RWDM, les craintes de faillite s'éloignant peu à peu.

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