Hein Vanhaezebrouck réagit à l'intérêt de l'Antwerp

Hein Vanhaezebrouck n'a toujours pas signé de nouveau contrat à La Gantoise. Pendant ce temps, l'entraîneur est cité à l'Antwerp. Qu'est-ce qu'il a à dire à ce sujet ?

Ce n'est plus un secret pour personne, Brian Priske ne sera plus l'entraîneur de l'Antwerp la saison prochaine. Ce n'est pas non plus un secret que Paul Gheysens a un faible pour Hein Vanhaezebrouck.

"Je n'ai pas eu de contact avec quelqu'un d'Anvers", a déclaré Vanhaezebrouck à nos confrères de Het Laatste Nieuws. "Ils ont peut-être rendu visite à Michel Louwagie ou au président."

L'homme fort des Buffalos pourrait prolonger son contrat à Gand. "Nous sommes toujours en pourparlers. Cela peut prendre un certain temps, mais il n'y a pas besoin de chercher quoi que ce soit derrière. Nous communiquerons quand nous en sortirons."