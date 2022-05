Sambi Lokonga, l'adaptation inversée

L'ancien joueur d'Anderlecht aura livré une saison en demi-teinte avec Arsenal.

Ce lundi soir, Arsenal a perdu beaucoup plus que trois points sur la pelouse de Newcastle. Une victoire aurait fait passer les Gunners à la quatrième place, mais ils sont maintenant en cinquième position derrière Tottenham qui a la main dans la course à la Ligue des champions.

Sur le banc durant toute la rencontre, Albert Sambi Lokonga n’a pas su influer sur cette rencontre… un peu comme sur toutes les rencontres de son équipe depuis plusieurs semaines. Pour une première saison en Premier League, il aura vécu une première contrastée. Habituellement, un joueur qui découvre ce championnat attend son heure en s’adaptant, mais pour l’ancien Anderlechtois c’est tout le contraire.

En début de saison, il a en effet eu beaucoup de temps de jeu. Il a disputé 12 des 13 premières rencontres de la saison et semblait avoir fait son trou. C’est après que cela s’est corsé. Arteta a préféré d’autres options au milieu et malheureusement pour lui, les résultats ont été à la hauteur des espérances du coach espagnol. Les Gunners n’ont plus gagné une rencontre lorsqu’il était au coup d’envoi…

Ce lundi, Elneny a même été titulaire, lui qui est en fin de contrat et qui ne prolongera pas son contrat à Arsenal. Ce début d’année 2022 est donc à oublier pour Sambi, qui va avoir une nouvelle préparation pour s’intégrer dans le nouveau projet du club. Cela pourrait l’aider à tenter de se faire une place pour le Qatar.