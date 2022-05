Christian Burgess a hâte de l'Europe : "Incroyablement fier de ce groupe"

Après que l'Union soit passée à côté du titre, Christian Burgess s'est exprimé via Twitter et a reconnu sa déception. Il se concentre cependant sur le positif.

L'Union a disputé une saison formidable et historique, mais est passée à côté du titre en D1A. Christian Burgess, défenseur central de l'USG, a été l'un des piliers de cette épopée. Via Twitter, l'Anglais a exprimé sa déception, mais aussi sa fierté. "C'était un jour mi-figue mi-raisin dimanche. D'un côté, gagner le quatrième derby de Bruxelles de l'année et sécuriser l'Europa League ainsi que les préliminaires de la Champions League, je n'aurais pas pu en rêver il y a un an", déclaré Burgess.

"Mais d'un autre côté, voir le championnat nous passer à côté et l'Histoire nous glisser entre les doigts fera mal pour longtemps ", regrette-t-il ensuite. "Cela dit, je suis incroyablement fier de jouer avec ce groupe si spécial de joueurs qui nous a fait rêver. Je remercie tous les supporters pour leur soutien durant la saison. C'était un honneur. Un dernier match, puis nous aurons l'Europe à attendre avec impatience !".