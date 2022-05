Le RFC Liège chute à Knokke et dit adieu à la D1B

Ce mercredi soir (20h), le RFC Liège se déplaçait à Knokke lors de la dernière journée du Tour final.

Le RFC Liège se devait de l'emporter ce mercredi à Knokke afin d'assurer sa première place en Nationale 1 et d'assurer ainsi sa montée en D1B. Le matricule 4 ayant fait appel concernant le verdict de l'affaire Dender, l'appel est donc suspensif de sorte que le classement sportif n'est pas faussé. Liège compte donc deux points d'avance sur Dender au classement à une journée de la fin.

Les Sang et Marine débuteront la partie tambour battant en exerçant une grosse pression leur adversaire. Ils obtiendront une première occasion, mais le tir de Perbet sera repoussé par Dhoest (3e). Le portier des locaux effectuera un nouvel arrêt sur un centre/tir de Mouhli (8e) et sur une reprise peu puissante de Perbet (16e). Malgré une nette domination, les visiteurs ne parviendront pas à ouvrir le score comme cette tête de Bustin déviée en corner (33e). Juste avant la pause, Mouhli sera proche d'ouvrir le score, mais son tir passera juste à côté, Dhoest était pourtant battu (42e). Le score sera nul et vierge à la paus (0-0).

En seconde période, c'est Knokke qui ouvrira le score via une tête d'Atteri bien servi par Mariën (52e), 0-1. Pas assommés pour autant, les troupes d'Englebert pousseront pour revenir dans la rencontre mais seront trop imprécis et brouillons dans le retctangle adverse. Incapable de mettre en difficulté une équipe de Knokke bien en place, Liège a semble-t-il été pétrifié par l'enjeu de la rencontre malgré la présence de 500 supporters. En fin de rencontre, Binst profitera d'une reconversion offensive pour faire le break. Parti seul dans la profondeur, Binst se fera faucher par Debaty. Vanraefelghem se chargera de transformer le penalty (87e), 2-0. Liège réduira la marque juste après avec un tir de Prud'homme (88e), 2-1. Mais les visiteurs ne parviendront à marquer deux buts de plus, nécessaires pour s'imposer en Flandre Occidentale. Le score ne bougera plus (2-1).

Le RFC Liège n'avait pas droit à l'erreur ce mercredi et devait l'emporter pour être sûr d'être champion. Les Liégeois ont chuté pendant que Dender prenait les trois points à domicile contre Dessel (1-0). C'est donc Dender qui évoluera en D1B la saison prochaine.

Fiche technique :

Knokke : Dhoest, Vervaque, Cassaert, Neyts, Vandewalle (Binst 76e), Vanraefelghem, Buysse, Bailly, Ackx (Van Den Bossche 58e), Mariën (Van Walle 83e), Atteri

RFC Liège : Debaty, Van Den Ackerveken, Lambot, Bustin, D'Ostilio (Ronveaux 46e, Mouchamps 62e), Rodes, Reuten, Mouhli (Prud'homme), Bruggeman, Lallemand, Perbet (Cavelier 71e)

Arbitre : Mataj

Avertissement : Bailly (57e), Vervaque (80e) et Atteri (90e) ; Reuten (65e) et Debaty (86e)

But : Atteri (52e), Vanraefelghem (87e) ; Prud'homme (88e)