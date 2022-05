Le Croate quitte le club après seulement une saison.

Ancienne gloire du football croate, Igor Tudor quitte l'Hellas Vérone. L'ancien adjoint de la Juventus aura réussi une saison encourageante, terminant à une belle 9e place.

"Ce fut une décision difficile, parce qu'à Vérone j'ai trouvé un environnement de travail et un groupe de joueurs et d'hommes fantastiques qui m'ont permis de m'exprimer au mieux et de créer une harmonie profitable avec le club, grâce à laquelle nous avons obtenu des résultats extraordinaires", a déclaré Tudor sur le site du club. " J'ai longtemps réfléchi, en discutant avec le président, dont j'ai apprécié la franchise et la transparence dans l'explication des plans pour la saison prochaine, mais nous avons tous deux convenu que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour continuer ensemble."