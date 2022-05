Elias Cobbaut quitte définitivement Anderlecht

C'est Kyle J. Krause, le propriétaire de Parme, qui a annoncé via Twitter que Parme avait levé l'option d'achat de trois millions d'euros prévue dans le contrat de Cobbaut. "Elias est une grande personne qui a eu un rôle important la saison dernière. Il jouera également un rôle important dans cette équipe la saison prochaine. Bienvenue."

Elias Cobbaut (24 ans) est devenu une valeur sûre dans le cœur de la défense de Parme où il est le coéquipier de Gianluigi Buffon. Cette saison, il a disputé 35 rencontres de Serie B toutes en tant que titulaire. Le club parmesan a terminé à une décevante douzième place en Serie B la saison dernière.

Cobbaut est passé du KV Malines à Anderlecht en 2018. À l'époque, Anderlecht avait payé trois millions d'euros, soit exactement le même montant qu'Anderlecht récupère aujourd'hui.

