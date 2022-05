L'équipe type de la Ligue des champions dévoilée : Courtois et un ancien Brugeois en font partie

Vainqueur de la Ligue des champions samedi face à Liverpool (1-0), le Real Madrid est le club le plus représenté dans le onze type de la compétition composé par l'UEFA.

Le Real Madrid est bien représenté dans l'équipe type de la Ligue des champions composé par l'UEFA. Thibaut Courtois en fait partie tout comme Eder Militao et Karim Benzema.

Manchester City et le Bayern Munich comptent deux joueurs dans ce onze. Joao Cancelo et Riyad Mahrez pour les Sky blues, Robert Lewandowski et Leroy Sané pour les Bavarois. À noter également la présence de l'ancien Brugeois Arnaud Danjuma.

Voici le onze de la Ligue des champions par l'UEFA :

Courtois (Real Madrid), Militao (Real Madrid), Cancelo (Manchester City), Reinildo (Atlético Madrid), Sané (Bayern Munich), Mahrez (Manchester City), Danjuma (Villarreal), Salah (Liverpool), Haller (Ajax Amsterdam), Lewandowski (Bayern Munich), Benzema (Real Madrid).