Loris Karius quitte définitivement Liverpool

Il n'y a pas que Divock Origi qui quittera Liverpool en tant que joueur libre cet été. C'est également le cas de Loris Karius (28 ans). Acheté plus de 6 millions d'euros à Mayence en 2016, le gardien allemand a connu une véritable descente aux enfers après sa double bourde qui a en grande partie coûté la Ligue des Champions à Liverpool en 2018 (défaite 3-1). Ecarté du groupe, prêté successivement au Besiktas puis à l'Union Berlin, Karius n'est jamais revenu dans le coup et devra se trouver un nouveau club pour se relancer.

C'est également le cas de Ben Woodburn (22 ans) et Sheyi Ojo (24 ans). Tous deux considérés à leurs débuts avec les Reds comme de grands espoirs, ils n'ont jamais confirmé par après.

Our Premier League retained list has been submitted, confirming the departures of several senior and Academy players this summer ⤵️