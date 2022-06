Mbappé sauve un point pour des Bleus apathiques, la Croatie s'impose de justesse au Danemark

Les Bleus ont été longtemps menés au score mais auraient pu, en fin de rencontre, repartir avec les trois points.

L'équipe de France n'y arrive décidément pas dans cette Ligue des Nations. Amorphes, les Bleus ont partagé l'enjeu sur la pelouse de l'Autriche ce soir (1-1). Ce sont pourtant les locaux qui ouvrent le score en fin de première période après une énorme erreur d'alignement de la défense française (37' Weimann, 1-0). Juste avant le retour des vestiaires, les hommes de Didier Deschamps poussent pour égaliser, mais butent plusieurs fois sur un excellent Patrick Pentz, gardien de l'Austria Vienne. En début de seconde période, la France continue de chercher l'égalisation, mais les Bleus font preuve d'un cruel manque d'efficacité et de vivacité en zone offensive.

Comme l'on pouvait s'en douter, la décision devait venir d'un homme : Kylian Mbappé. Monté au jeu à une demi-heure du terme, l'attaquant du Paris Saint-Germain a véritablement dérouté la défense autrichienne. Bien lancé en face à face par Christopher Nkunku, il envoie un véritable missile dans le toit du but, permettant à la France d'égaliser. À la 86e minute, Karim Benzema, Kylian Mbappé et Christopher Nkunku combinent sublimement dans le rectangle, mais l'attaquant du PSG bute sur la barre transversale. En toute fin de rencontre, Guendouzi bute sur l'excellent Patrick Pentz. Le résultat n'évoluera plus et la France perd deux nouvelles unités sur la pelouse de l'Autriche.

Dans l'autre rencontre de ce groupe A, la Croatie s'est imposée de justesse sur la pelouse de l'Autriche. C'est Mario Pasalic qui a permis aux siens de repartir avec les trois points, à vingt minutes de la fin de la rencontre. Au classement, le Danemark mène la danse devant la Croatie, l'Autriche et la France qui ferme la marche à mi-parcours.