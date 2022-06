Un ancien top joueur des divisions inférieures belges rejoint le sub-top luxembourgeois

Très efficace cette saison au Victoria Rosport, Brian Moding gravit un échelon au Luxembourg.

Il y a plus d’une voie vers le football professionnel. La saison dernière, Brian Moding, alors âgé de 28 ans, quittait Diest en Nationale 3 pour rejoindre le Victoria Rosport en première division luxembourgeoise. Après avoir acquis d’excellentes statistiques en P1, et notamment une saison ornée de 22 buts et de 35 passes décisives à Grimbergen, Moding rejoignait donc le football professionnel pour la première fois de sa carrière.

Cette première saison à l’étranger pour le milieu offensif belge fut une réussite puisque Brian Moding a été décisif à quatorze reprises en 24 rencontres. Avec dix passes décisives, il a terminé le championnat à la deuxième place du classement des passeurs. De quoi lui valoir de l’intérêt de clubs bien mieux rodés que le Victoria Rosport, qui a terminé la compétition à la douzième position.

Moding, sondé notamment par le Fola Esch – troisième du championnat – rejoint finale l’UNA Strassen, qui a terminé à la sixième position. Sur le front de l’attaque, il sera associé à Perez, quatrième meilleur buteur cette saison.