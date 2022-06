Yoni Buyens, le nouvel entraîneur des jeunes de Westerlo : "Donner aux jeunes prometteurs le dernier coup de pouce"

Après avoir mis fin à sa carrière de joueur il y a un petit peu plus d'un mois, Yoni Buyens a été officialisé comme entraîneur des jeunes à Westerlo.

Après le départ de Kristof Van Hout pour Lommel, le champion de D1B a dû chercher un nouvel entraîneur pour son équipe de U23 qui évoluera en Nationale 1 la saison prochaine. Hier, c'est Yoni Buyens, qui a évolué en Campine durant la saison 2016-2017, qui a été présenté. "Lors de cette saison là, je suis tombé dans une impasse au RC Genk et j'ai été prêté à Westerlo. Bob Peeters me voulait après avoir travaillé ensemble à Charlton auparavant. Mais six matches plus tard, Bob a été viré et Jacky Mathyssen lui a succédé. Nous avons ensuite été relégués. Mais beaucoup de choses ont changé ici en cinq ans. Il y a un pas en avant en termes d'infrastructures, d'organisation et d'ambition" souligne l'ancien milieu de terrain.

Pour la première fois de sa carrière, le joueur formé au Lierse va donc prendre place sur le banc comme entraîneur principal. "Mon but est de faire en sorte que les jeunes puissent évoluer en équipe première dans le futur. Quand je jouais toujours, être entraîneur était déjà dans un coin de ma tête. J'ai d'ailleurs un diplôme d'entraîneur A de l'UEFA. Devenir entraîneur des jeunes n'est pas la première chose à laquelle j'aurais pensé. Mais leur donner le coup de pouce nécessaire pour rejoindre le noyau A est un beau défi" conclut Buyens dans Gazet van Antwerpen.