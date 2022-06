Quand André Onana se fait dézinguer par un ancien coéquipier

Gardien titulaire de l'Ajax Amsterdam en première partie de saison, pendant la suspension pour dopage du Camerounais, le Néerlandais a mal vécu le retour de son concurrent fraîchement parti libre à l'Inter Milan au terme de son contrat.

Gardien titulaire de l’Ajax Amsterdam en première partie de saison, pendant la suspension pour dopage d’André Onana, Remko Pasveer (38 ans, 20 matchs en championnat cette saison) a mal vécu le retour du Camerounais, fraîchement parti libre à l’Inter Milan au terme de son contrat.

Remko Pasveer (38 ans, 20 matchs en championnat cette saison) ne s’est pas gêné pour livrer le fond de sa pensée auprès du magazine Helden. "Après sa suspension pour dopage, André a suivi sa propre voie et il n'a pas dit grand-chose et cela a dérangé certains des gars du vestiaire. Je ne peux juger que d’après ce que j’ai vu", a lâché le Néerlandais avant de remettre en cause le professionnalisme de son collègue.

"Et puis, je ne pense pas que ce soit un vrai sportif de haut niveau, mais peut-être que c’était très différent avant l’affaire du dopage. Je ne pense pas que ce soit quelqu’un qui veuille faire quoi que ce soit pour s'améliorer. André a beaucoup de talent, il a eu une bonne phase à l'Ajax, mais à la fin, il était surtout préoccupé par lui-même."