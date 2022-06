Didier Lamkel Zé va (encore) devoir se trouver une porte de sortie

Le Camerounais n'est plus le bienvenu au Bosuil.

Reprise des affaires à l'Antwerp, avec les premiers tests physiques. La reprise permettra de voir des nouvelles têtes (la recrue Anthony Valencia, avant l'arrivée très probable de Vincent Janssen), des bien connues (Faris Haroun, qui a prolongé), d'en revoir certaines (les anciens prêtés Alexis De Sart et Frank Boya), d'attendre encore un peu avant de revoir certaines (Nainggolan est en convalescence, Balikwisha et Seck sont en vacances après leurs obligations internationales) ou de ne plus en revoir du tout.

C'est le cas de Didier Lamkel Zé (25 ans). Prêté au Dunajska Streda, Khimki puis Metz, le turbulent Camerounais rentrerait très difficilement dans les plans de Van Bommel. Le Nieuwsblad annonce que l'Antwerp penserait à trouver une porte de sortie à Lamkel Zé, sous contrat jusqu'en 2023.