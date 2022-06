Officiel : Le Standard de Liège se sépare de Will Still

Le Standard de Liège est donc à la recherche d'un entraîneur principal pour son équipe de Challenger Pro League.

Comme nous vous l'avancions il y a deux jours, Will Still n'est plus l'entraîneur de l'équipe espoirs du Standard de Liège. Dans un communiqué très court, le club liégeois a fait part de la nouvelle ce soir. "Le Standard de Liège et William STILL ont décidé de commun accord de mettre un terme à leur collaboration. Notre club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle."

Pressenti pour accompagner Still, Kevin Caprasse, qui était jusque-là en charge des U18, pourrait devenir l'entraîneur principal du SL16 FC. Après deux ans passés avec les U15 puis deux ans avec les U18, il faut dire qu'il s'agirait de la suite logique des événements.

Quant à Will Still, il devrait retourner à Reims, où une place de T2 l'attend.