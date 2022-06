Bernd Hollerbach demande des renforts : "Nous avons perdu beaucoup de qualité"

Le STVV a pris la mesure d'Anderlecht (0-1) à Neerpede ce samedi. Ils ont gagné grâce à un but contre son camp de Lapage. Bernd Hollerbach s'est montré satisfait de la vivacité de ses joueurs, mais il constate également qu'il est urgent d'en faire plus.

Bernd Hollerbach n'a plus que deux attaquants avec Hayashi et le nouveau venu Kaya, qui n'est pas encore physiquement apte. "De notre équipe de la saison dernière, il ne reste qu'un seul attaquant", résume Hollerbach. "Nous avons perdu beaucoup de qualité, donc j'espère que non pas un, mais deux attaquants vont débarquer et avoir un impact immédiat."

Mercredi, Saint-Trond part en stage en Autriche et d'ici là, Hollerbach espère avoir du sang neuf. "Compte tenu de la situation actuelle du marché, ce ne sera pas facile. J'espère quand même pouvoir travailler avec plus d'options durant le stage que je n'en ai actuellement."