Dante Vanzeir : "Mon avenir est encore difficile à prédire"

L'attaquant belge, pas encore totalement en forme, a manqué le premier match amical de l'Union Saint-Gilloise à Rebecq (1-3).

L'Union Saint-Gilloise a perdu son meilleur buteur Undav et bientôt Nielsen qui boycott les matchs. Quid de Dante Vanzeir ? Avec treize buts et dix passes décisives, celui qui a aussi joué un rôle important dans l'année incroyable des Unionistes est dans le viseur de plusieurs clubs.

Pour l'instant, un départ n'est pas à l'ordre du jour. Il restera également pour jouer le tour préliminaire de la Ligue des champions. "Mon avenir est encore difficile à prédire, car il est encore tôt dans la période des transferts et beaucoup de choses peuvent encore se produire. Mais pour l'instant, je me concentre sur l'Union. J'aimerais jouer ces matchs européens et je peux continuer à progresser ici. Je ne me languis pas d'un départ", a confié l'attaquant dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

L'absence de Vanzeir à Rebecq est normale. L'Union ne l'a pas fait savoir à l'époque, mais en fait, Vanzeir n'était pas tout à fait en forme lors des Playoffs. Peu avant le premier match des PO1 contre Anderlecht, il a subi une blessure aux muscles abdominaux. Grâce à des injections, il a pu jouer, mais un entraînement complet était hors de question. Pour Vanzeir, cet été a été placé sous le signe de la récupération, avec du repos et de la physiothérapie. "Je veux d'abord retrouver un rythme d'entraînement, avant de commencer à jouer un match. Pour l'instant, les muscles réagissent bien. Je pense que je peux commencer mon premier match d'entraînement la semaine prochaine."

"Il ne faut pas s'attendre à une saison comme la précédente"

Vanzeir voit d'un bon œil la métamorphose de l'Union. "L'équilibre et les connexions de l'année dernière vont changer, car des joueurs importants et l'entraîneur sont partis. Mais c'est un nouveau défi pour nous de bien gérer cela et de jouer une saison stable. Mais il ne faut pas s'attendre à une saison comme la précédente. Ce n'est pas réaliste. Mais nous ferons tout pour commencer avec la même mentalité. Alors pourquoi ne pas surprendre à nouveau avec les qualités que nous avons et que nous allons ajouter ?", a conclu Vanzeir.