L'Antwerp n'est pas seul sur le coup pour Guus Til

Le Néerlandais pourrait retourner en Eredivisie.

Nous vous l’annoncions ce matin : l’Antwerp cherche à attirer Guus Til, milieu de terrain et international néerlandais qui appartient au Spartak Moscou. Mais le Great Old n’est pas le seul puisque le PSV est aussi sur les rangs.

Le vice-champion de Eredivisie a ces derniers jours réussi à attirer Xavi Simons, Ki-Jana Hoever et Walter Benitez. Luuk de Jong devrait aussi débarquer. En plus de cela, le club veut aussi attirer Til pour renforcer son milieu de terrain et donc avoir un noyau suffisant pour jouer sur plusieurs tableaux d’après XI.