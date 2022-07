Officiel : Une cible de l'Antwerp file au PSV

On sentait que le Royal Antwerp n'était pas favori dans le dossier, et cela s'est confirmé. Guus Til, joueur du Spartak Moscou et pisté par la direction anversoise, rejoint finalement le PSV Eindhoven. Le milieu offensif de 24 ans, passé par Feyenoord, l'AZ Alkmaar et Fribourg, a signé un contrat courant jusqu'en juin 2026 avec le club néerlandais.

Convaincu par le projet de Ruud van Nistelrooy au PSV plutôt que par celui de Marc Overmars et Mark Van Bommel à Anvers, l'international néerlandais (5 sélections) s'est engagé pour un montant avoisinant les 4M €, hors bonus.

