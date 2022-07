Un Japonais va débarquer à Bruges NXT

En 2019, Shion Homma jouait en équipe première de Albirex Niigata, club de division 2 japonaise Le milieu de terrain gauche y avait encore un contrat jusqu’en 2023. Il va donc débarquer au Club de Bruges dans les prochains jours pour sa visite médicale et sa présentation.

Il jouera la saison en D1B avec Bruges NXT. Le journaliste Danilo Servadej annonce que le Club a payé 1,2 million d’euros pour le Japonais.

