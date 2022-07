L'Antwerp partage en amical contre l'équipe nationale du Qatar

C'était la deuxième rencontre amicale de la journée pour l'Antwerp.

Après avoir affronté le Red Bull Salzbourg en début de journée, les Anversois étaient confrontés à un deuxième match amical en fin d'après-midi, face à l'équipe nationale du Qatar. La rencontre s'est déroulée avec un format quelque peu différent : quatre période de vingt minutes de jeu.

Michael Frey, d'un coup-franc, a ouvert la marque en début de rencontre pour le Great Old, avant que le Qatar ne réagisse quelques minutes plus tard. En début de seconde période, les qataris profitent d'un mauvais dégagement anversois pour prendre les commandes de la partie. En fin de rencontre, Frey s'offre un doublé et permet à l'Antwerp de ne pas connaître la défaite.