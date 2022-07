🎥 Les images de la défaite du Club de Bruges face à Copenhague

Le Club de Bruges a terminé son stage aux Pays-Bas par une défaite en rencontre amicale face à Copenhague.

Le Club de Bruges s'est incliné 2-4 face au champion national danois. Les hommes de Jess Thorup (ex-Gand, ex-Genk) ont remporté le titre la saison dernière après avoir dû le céder à Midtjylland et Brondby durant deux années de suite.

Le Club de Bruges a d'abord pris l'avantage via un tir de Ruud Vormer et quelques instants plus tard, Jutgla donne deux buts d'avance aux Blauw-Zwart.

Dans la dernière demi-heure, Copenhague a complètement retourné le Club de Bruges, qui était entre-temps sur le terrain avec beaucoup de joueurs de l'équipe B. C'était 2-2 via un coup franc et un penalty. Durant les prolongations de cette rencontre, Copenhague a continué de mettre en danger le portier brugeois.