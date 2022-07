Un joueur du KVO veut devenir incontestable : "Aider l'équipe et grandir en tant que leader"

Anton Tanghe a prolongé son contrat au KVO jusqu'en 2026. Le robuste défenseur veut devenir un joueur de base incontesté la saison prochaine chez les Côtiers. "Quand je pars d'ici, il faut que ce soit un pas en avant", a-t-il déclaré.

Anton Tanghe était déjà un joueur de base il y a deux saisons, mais la saison dernière, il a fini sur le banc. "Frederik Jäkel a fait une excellente saison, et avec Steven Fortes et Brecht Capon, ils ont opté pour plus d'expérience. C'est compréhensible, d'une certaine manière, compte tenu de l'année sportive difficile. La concurrence était donc plus grande d'un certain point de vue, même si le fait que j'étais également blessé et que je jouais moins en général n'a pas aidé. D'un autre côté, j'ai toujours continué à travailler dur et à prendre la dernière saison comme une expérience", dit-il à Het Laatste Nieuws.

À Ostende, il veut se développer davantage. "Je me débrouille bien ici et j'ai décidé que si je veux passer à l'étape suivante, je dois jouer une saison complète. Je veux aider l'équipe et grandir en tant que leader. Si je dois être transféré, ce doit être dans le cadre d'un beau projet et d'une nette progression. Mais je veux d'abord faire mes preuves ici, et ensuite on verra."