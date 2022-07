Ostende, retrouver de la consistance

Quelles seront les ambitions du KV Ostende dans cette nouvelle saison ?

Surprise sous Blessin l'année d'avant, les Côtiers ont beaucoup déçu la saison dernière. Après un maintien assuré au petit trot, le KVO voudra retrouver de l'élan et de la stabilité, en espérant faire bien mieux que sa piètre 12e place, qui parait pour être honnête bien flatteuse.

© photonews

L'effectif

Les Côtiers doivent faire face à plusieurs départs importants : exit les Scherpen, Jäkel, Fortes ou encore Uroghide. Heureusement que Sakamoto a été définitivement acquis, et que l'international chypriote Katelaris est arrivé libre. Biron est quant à lui de retour après son bail à Nancy.

Sinon, c'est le calme plat. Makhtar Gueye est pressenti sur le départ mais sa longue blessure risque de retarder son probable transfert. Elu meilleur joueur d'Ostende la saison dernière, le milieu de terrain français Maxime D'Arpino poursuit sa longue rééducation après sa grave blessure aux ligaments croisés et au ménisque.

© photonews

Le joueur à suivre

On aurait bien pu mettre D'Arpino ou Sakamoto dans cette rubrique, mais les regards se tourneront sur Anton Tanghe. Symbole de la superbe saison 2019-2020 d'Ostende aux côtés d'Arthur Theate pour former la charnière centrale, le jeune défenseur belge de 23 ans sera l'un des leaders de la formation côtière. Il a d'ailleurs prolongé jusqu'en 2026.

A surveiller également : Kenny Rocha Santos, Kyle Duncan, Alessandro Albanese, Cameron McGeehan, Thierry Ambrose ou Sieben Dewaele, de retour de prêt.

© photonews

Le coach

Après le départ de Blessin, le choix a été de poursuivre avec Yves Vanderhaeghe. Si cela ne satisfait pas tous les observateurs, l'objectif du club est clair : retrouver de la stabilité, une identité de jeu.