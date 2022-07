Marc Brys respire mais espère toujours des renforts : "Ces trois points sont un soulagement"

OHL a lancé sa saison de manière optimale, à l'extérieur.

Vainqueur sur le terrain de Courtrai, OHL débute la saison de bien belle manière.

Des renforts offensifs sont toujours attendus à Louvain, mais la victoire apporte un certain soulagement à ce niveau car les autres nouveaux qui ont pris part à la rencontre, ont apporté satisfaction : "Dans les trente premières minutes, nous avions besoin d'un gardien capable de soutenir son équipe. Cojocaru a été capable d'afficher du caractère, tout en restant calme avec le ballon et il rassurant avec le jeu aérien", a félicité l'entraîneur Marc Brys après la partie.

La saison se poursuit mais le mercato n'est pas terminé : "On ne sait jamais si on va perdre des joueurs, mais ce n'est pas notre politique de nous mettre en difficultés à ce niveau là. En outre, nous sommes toujours à la recherche de deux attaquants et il y a un certain nombre d'autres postes à pourvoir."

Pour être performant toute la saison, Brys espère pouvoir compter sur un large noyau : "J'en ai parlé à Belhocine qui n'a pas beaucoup de surplus de joueurs non plus. Nous devons ajouter des joueurs pour pouvoir jouer une saison complète. Ces trois points apportent un certain réconfort, ces trois points sont un soulagement et sans cela, la pression aurait déjà été de mise."