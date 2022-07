Un ex-Diable Rouge à la rescousse d'un club de division inférieure

Malgré les problèmes financiers, le club espère que la saison va bien se dérouler d'un point de vue sportif. Un ancien international belge a repris les rênes de l'équipe.

Pensionnaire de D3 VFV (Voetbal Vlaanderen, l'équivalent de l'ACFF en Wallonie), le KFC Diest (Brabant flamand) connait des gros problèmes d'argent, la faute à la perte de son sponsor principal, Napoleon Games. Le club est également en proie à des complications concernant son terrain, raison pour laquelle son premier match en Coupe de Belgique ne pourra pas se jouer à domicile.

Au niveau sportif, la situation s'est clarifiée. Le Conseil d'administration s'est, selon Het Belang van Limburg, réuni et a décidé de donner le rôle de T1 à Danny Boffin. L'ex-Diable Rouge (53 sélections, ex-Anderlecht, Standard, STVV et RFC Liège) s'occupe également de la politique sportive avec Bruno Versavel, lui ancien d'Anderlecht et international belge (28 sélections).