Karim Belhocine déjà un peu sous pression ? "Normal que les supporters soient mécontents"

Courtrai a bien mal entamé sa saison et Karim Belhocine va vite devoir lancer la machine.

Le début du match était pourtant à l'avantage du KVK, qui mettait un pressing très haut. Mais après 25 minutes, cela s'est estompé et les Courtraisiens en ont payé le prix (0-2). "C'est toujours difficile d'accepter une défaite à domicile, mais il faut regarder les bonnes choses. Sissoko, par exemple, a été très bon dans son rôle au milieu de terrain", analyse Karim Belhocine après le match.

Il faut dire que beaucoup étaient surpris que Sissoko soit préféré à Benchaib. "La question, ce n'est pas Sissoko ou Benchaib. Benchaib, Keita et Sissoko peuvent aussi jouer à trois au milieu. Benchaib a besoin de plus de libertés, Sissoko est plus défensif", estime le coach du Kavé. Belhocine, en tout cas, va devoir gérer les critiques d'un public mécontent, qui a même par moments chanté "Belhocine buiten".

"C'est normal, c'est la vie d'un supporter. C'est logique qu'ils soient déçus après une défaite", se contente de conclure l'Algérien.