Silva, Esposito ou les deux ? "Ils peuvent être complémentaires, mais..."

Fabio Silva a laissé sa carte de visite après quelques minutes de jeu seulement. Le Portugais a remplacé Sebastiano Esposito. Les deux hommes semblent pourtant destinés à évoluer ensemble...

Pour l'une de ses premières touches de balle, Fabio Silva, acclamé à son entrée, offrait un caviar à Benito Raman. Même pas le temps de repenser au loupé de son coéquipier : le Portugais...y allait de son propre raté quelques minutes plus tard. De quoi gamberger ? Pas du tout. Trouvé dans le rectangle par Kristoffer Olsson, Silva temporise et envoie une fusée dans les filets ostendais. Les présentations sont faites, le Lotto Park est déjà séduit.

Avec Silva et Esposito, Anderlecht a déjà trouvé son nouveau duo de feu. "Fabio Silva met un but de grande classe. Mais la semaine passée, c'est Sebastiano qui était à l'honneur. C'est bien que ce soit l'un et puis l'autre, car nous aurons besoin de tout le monde", se réjouit Felice Mazzù après la rencontre. "Il y a encore un garçon comme Mario Stroeykens qui attend son heure et peut avoir sa chance".

Ce qui semble cependant clair, c'est que les joueurs prêtés par l'Inter Milan et Wolverhampton ne sont pas venus pour se remplacer l'un l'autre, mais bien pour être associés. "Sont-ils complémentaires ? Oui, ils peuvent l'être. Mais Fabio vient d'arriver. Je ne veux rien précipiter. On doit avancer sereinement", calme Mazzù. "C'est un défi. Si je vous disais que ça allait être difficile à gérer, je n'aurais pas ma place à Anderlecht", ajoute-t-il avec le sourire.