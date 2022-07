Silva, Jutgla, Alderweireld, Adingra... : profitons du spectacle, ces garçons n'ont rien à faire chez nous

Dès le début de saison, la Pro League a fait le show. En bonne partie grâce à des joueurs qui sont venus renforcer, cet été ou tout récemment, un championnat pour lequel ils paraissent un peu trop forts !

Bruges a encore frappé fort

Le Club de Bruges fait son deuil de Charles De Ketelaere. Absent par choix ce dimanche, le prodige des Blauw & Zwart manquera à notre D1A, mais celle-ci était devenue un peu trop petite pour lui. Fort heureusement pour le spectacle et pour le public du Jan Breydel, le Club a visiblement tapé dans le mille au moment de se renforcer. Ferran Jutgla (23 ans) pour 5 millions d'euros, c'est peut-être déjà l'affaire de l'été. Soyeux, technique, dangereux, altruiste (2 assists) : sans même encore démontrer son sens du but, Jutgla a épaté. En préparation, il avait empilé les goals et ne devrait pas tarder à faire de même en D1A.

Ajoutez à cela un Andreas Skov Olsen qui, après tout, ne fait que débuter à Bruges après avoir rapidement séduit suite à son arrivée hivernale, et vous avez deux véritables stars potentielles au niveau belge. Quant à Simon Mignolet, il est resté en mode Playoffs : pour ceux qui en doutaient, le n°2 des Diables évolue encore à un niveau qui lui permettrait de briller à l'étranger.

"Esposilva", nouveau duo de choc à Anderlecht ?

Ce dimanche, c'est surtout Fabio Silva qui a brillé pour sa montée au jeu. Avec un peu plus de précision, de sa part et de celle de Benito Raman, le Portugais s'offrait un but ou un assist en plus de sa très belle réalisation en fin de rencontre. L'homme qui valait 40 millions a quelque chose, c'est certain. Et ce qui est certain aussi, c'est qu'il n'aurait pas dû finir en Belgique si sa carrière avait pris le tournant escompté. Son passage à Anderlecht sera éphémère, c'est une certitude. Il pourrait ressembler à ceux de Lukas Nmecha et Joshua Zirkzee - mais les attentes autour de Fabio Silva sont encore plus élevées, et ce n'est pas peu dire.

Mais Sebastiano Esposito n'est pas en reste. S'il n'est pas évalué à 40 millions, le jeune italien reste un diamant à polir, que l'Inter Milan apprécie. Ses qualités sont évidentes, même s'il est peut-être un peu moins impressionnant de prime abord que son binôme. Ou plutôt, futur binôme, car les deux hommes se sont croisés sur le terrain. Ils s'entendent cependant très bien, déjà, comme en célèbre ce but de Silva célébré ensemble alors qu'Esposito avait quitté la pelouse. Alors, "Esposilva", la future terreur des défenses ? Si oui, on tiendra peut-être l'un des duos les plus marquants de Belgique ces dernières années. Mais il faudra en profiter, car cela sera éphémère...

Toby Alderweireld est déjà le patron

Certains en doutaient. Après tout, Toby Alderweireld n'a-t-il pas été s'enterrer dans les sables du Qatar, preuve que sa carrière au top niveau était terminée ? Le premier match de Pro League du Diable Rouge a envoyé un message : il est le patron à l'Antwerp. Titulaire, capitaine, à l'assist, impérial : Alderweireld, s'il reste fit et enchaîne, sera l'un des meilleurs défenseurs du championnat. Un garçon que peu de gens auraient imaginé signer en Belgique s'il n'avait pas effectué ce regrettable passage au Qatar. Roberto Martinez, lui aussi, se réjouit.

Merci Brighton, merci patron !

Côté Union Saint-Gilloise, on s'est défendu de n'être qu'une filiale de Brighton & Hove Albion. L'accusation était forte, il faut le dire. Mais voilà deux saisons d'affilée que les Unionistes vont compter sur la "maison-mère" pour renforcer leur ligne offensive. Après le départ du joyau Mitoma, place à Simon Adingra (20 ans). L'Ivoirien de 20 ans a coûté 8 millions à Brighton. Inaccessible pour l'USG, comme l'était Kozlowski et ses 10 millions (même s'il n'a pas brillé).

L'ailier virevoltant a déjà étalé ses qualités via un but qui a fait le tour du monde. Il faudrait une grande saison de football pour que cette merveille d'Adingra ne figure pas dans le top 5 des buts de la saison. Simon Adingra est-il trop fort pour la Belgique ? L'Union, en tout cas, peut remercier le patron Tony Bloom.