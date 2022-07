OHL peut compter sur Mathieu Maertens : "Un capitaine atypique qui fait un travail formidable"

C'est surtout le travail d'équipe d'OHL qui a pu faire craquer Courtrai. Le fait que ce soit le tout nouveau capitaine qui ait montré la voie n'est pas non plus une pure coïncidence.

OHL venait tout juste d'annoncer que Mathieu Maertens était le nouveau capitaine. Et regardez, le milieu de terrain a immédiatement remercié son club en plantant le premier but de la partie. Le groupe a également compris ceci : le capitaine donne le ton. "C'est bien, mais cela n'a pas d'importance si c'est moi ou quelqu'un d'autre qui marque les buts. Si je les marque, c'est encore mieux."

Cette réponse révèle aussi immédiatement la modestie de l'homme de Gistel. "Il est très modeste et ne fait pas de grandes déclarations", a confirmé l'entraîneur Marc Brys. "Pourtant, il est très sûr de lui et il le transmet au groupe. C'est un capitaine atypique qui le fait à merveille. Il a beaucoup de respect dans le groupe. Ce sont des caractéristiques que j'aime voir dans le rôle d'un capitaine."

© photonews

Décisif, Maertens l'est, car il n'a pas hésité lorsque la question s'est posée. "L'entraîneur m'a demandé de devenir capitaine. J'ai dit : "Bien sûr, pourquoi pas ?" Il m'a dit de transmettre mon dynamisme et mon expérience aux autres garçons. C'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de les prendre sous mon aile, de les soutenir quand les choses sont difficiles et leur de donner une direction à suivre."

Cela se passe bien et le buteur est donc notre "homme du match". Maertens et OHL : c'est déjà un bon match. "C'est déjà ma sixième saison à OHL. Entre-temps, j'ai vécu seul et j'ai eu deux enfants avec ma compagne. J'ai donc pris plus de responsabilités. Il s'est avéré que c'était un bon choix d'aller à Louvain."