Jens Teunckens (ex-Antwerp et Bruges) devrait manquer toute la saison avec le Lierse

Gravement blessé au genou lors d'une opposition à l'entraînement, le gardien de 24 ans pourrait manquer la presque totalité de la saison avec le Lierse Kempenzonen.

C'est un véritable coup de massue pour Jens Teunckens. L'ancien portier de l'Antwerp et du Club de Bruges, actuellement au Lierse Kempenzonen, s'est gravement blessé au genou lors d'une opposition à l'entraînement, cette semaine. Le verdict, une déchirure du ligament croisé antérieur et un ménisque également bien touché. Une blessure qui nécessite une intervention chirurgicale, et six à huit mois de rééducation.

"C'est évidemment un coup dur, autant pour le club que pour moi. Nous sommes dans une saison importante. Le Lierse veut franchir un palier dans cette Challenger Pro League, et je pensais bien disputer toute la saison. Cela s'est produit à la toute dernière minute de l'entraînement. Je vais maintenant entamer ma rééducation, mais je ne veux pas brûler les étapes. L'objectif est de revenir en pleine forme, plus fort que jamais" confie-t-il à Het Gazet van Antwerpen.