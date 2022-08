Catastrophe confirmée pour Tarik Tissoudali

On craignait le pire pour Tarik Tissoudali, et le pire s'est confirmé.

Sorti blessé contre Saint-Trond, Tarik Tissoudali (29 ans) craignait le pire et pensait souffrir d'une rupture des ligaments croisés. Une grave blessure au pire moment : l'attaquant marocain travaillait à un transfert lucratif, et est devenu incontournable dans la sélection du Maroc qui disputera la Coupe du Monde 2022 dans 4 mois. Les craintes du joueur se sont confirmées. Tissoudali annonce via son compte Instagram que le scanner a révélé une rupture des ligaments croisés du genou droit.

"J'ai joué mon dernier match avant au moins 6 mois. Beaucoup de rêves s'effondrent, mais Allah a toujours un meilleur plan que le mien. Je vous promets que je reviendrai plus fort encore. Je souhaite beaucoup de succès à mon équipe et serai là pour les Playoffs, et je soutiendrai le Maroc à la Coupe du Monde", écrit Tarik Tissoudali. On ne peut que regretter la longue absence d'un tel artiste, à qui nous souhaitons un prompt et entier rétablissement.