Le show Didier Lamkel Zé en Jupiler Pro League est terminé

Si l'on se rappellera surtout de Didier Lamkel Zé pour ses frasques récurrentes, l'ancien joueur de l'Antwerp est également un excellent joueur de football, dont le talent mérite bien meilleure trajectoire.

Cette fois, c'est la fin. Après trois prêts en une seule et unique saison, Didier Lamkel Zé rejoint l'Omonia Nicosie de manière définitive. Retour sur les moments forts de la carrière anversoise de l'international camerounais.

Deux cartons jaunes en une minute face au Standard de Liège, une bagarre avec Jelle Van Damme à l'entraînement qui vaudra un œil au beurre noir à l'ancien latéral gauche des Rouches, un carton jaune tous les trois matches et un bilan d'un but et d'une passe décisive en 18 rencontres de championnat. Tel est le résumé de cette première saison chahutée du nouveau joueur anversois.

Méconnu pour l'ensemble des suiveurs de notre championnat, Didier Lamkel Zé cherche sa position de prédilection : tantôt placé au milieu de terrain, plus tard sur le côté droit, parfois à gauche, le Camerounais montre de suite son tempérament et son comportement commence à faire grincer des dents.

Une première intersaison, des premières envies de départ

Même si son bilan comptable ne fait pas rêver, Didier Lamkel Zé a déjà démontré toute l'étendue de son talent lors de cette première saison, ce qui lui vaut naturellement de l'intérêt. L'ailier droit brosse la reprise des entraînements et exige un transfert, ce qu'il n'obtiendra pas.

Quelques semaines plus tard, il marque face à l'AZ Alkmaar en tours préliminaires d'Europa League. Le Camerounais, déjà averti, enlève son maillot et reçoit un second carton jaune. Réduits à 9, les Anversois s'inclinent en prolongations.

Des provocations qui entraînent une bagarre générale à Sclessin

Alors que son équipe mène 1-3 sur la pelouse du Standard de Liège, Didier Lamkel Zé provoque inutilement les supporters du Standard dans les derniers instants de la rencontre. La situation s'envenime et provoque une véritable cohue générale. Alors qu'il avait promis à son entraîneur, Laszlo Bölöni, de se calmer après que ce dernier ne l'ait réintégré dans le noyau de l'équipe première, celui qui vient de fêter sa première sélection avec le Cameroun se remet donc au cœur de nouveaux problèmes.

Statistiquement, l'ailier droit de l'Antwerp inscrit sept buts et délivre quatre passes décisives en 18 rencontres. Bien plus décisif, ses frasques deviennent donc encore plus dommageables pour son équipe, tant il est important sur le terrain.

Des nouvelles envies de départ, une arrivée au centre d'entraînement avec le maillot... du Sporting d'Anderlecht

Le show Didier Lamkel Zé ne s'arrête pas en si bon chemin. Après avoir galvaudé un penalty en Coupe de Belgique face à Courtrai en refusant de le donner à Dieumerci Mbokani ou à Lior Refaelov, botteurs habituels, le Camerounais réitère ses envies de départ lors de l'intersaison.

Quelques semaines après son arrivée, Ivan Leko enlève Lamkel Zé du noyau A. Ayant reçu une offre du Panathinaïkos, le joueur désormais âgé de 25 ans souhaite retrouver Bölöni en Grèce, à tel point il le dévoile publiquement sur ses réseaux sociaux.

Alors que les négociations n'avancent gère, Lamkel Zé se pointe au centre d'entraînement avec un maillot du Sporting d'Anderlecht. Interdit de passer la porte d'entrée, il continue les provocations en menaçant d'arriver le lendemain avec celui du Beerschot, le rival majeur de l'Antwerp.

Trois prêts en un an avant une sortie définitive

Contre toute attente, Franky Vercauteren, qui vient de débarquer à Anvers, redonne une ultime chance à Lamkel Zé... qu'il saisit. En treize rencontres avec son nouvel entraîneur, le Camerounais fait trembler les filets à sept reprises, et offre trois caviars.

Cela ne suffira pas à convaincre les dirigeants anversois, qui ne veulent plus voir Lamkel Zé dans leur club. Après trois prêts express au DAC Dunajska Streda (8 matches), au FK Khimki (3 matches) et au FC Metz (9 matches), Didier Lamkel Zé quitte définitivement l'Antwerp, et par ses différentes frasques, laisse une marque indélébile dans l'histoire de notre championnat.