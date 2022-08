Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 05/08: Ugbo

Officiel : Iké Ugbo quitte définitivement Genk

Il y a à peine un an, le Racing Genk a déboursé 3,5 millions d'euros pour attirer Iké Ugbo (23 ans) en provenance de Chelsea. Un peu plus de douze mois plus tard, l'aventure de l'attaquant avec le club limbourgeois a pris fin. (Lire la suite)