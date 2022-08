Chelsea coiffe City au poteau, Gomez de plus en plus proche des Skyblues ?!

La tendance semblait se confirmer ces derniers jours, c'est désormais chose faite : Marc Cucurella (24 ans), coéquipier de Trossard à Brighton, rejoint finalement Chelsea. Le club a posté un communiqué expliquant qu'un accord avait été trouvé. L'Espagnol rejoint les Blues pour 6 ans. On parle d'une somme de 65 millions d'euros + 8 millions de bonus.

Manchester City était d'abord le plus chaud sur ce dossier, le joueur intéressant fortement Pep Guardiola, mais finalement les offres mancuniennes étaient inférieures aux demandes de Brighton.

De quoi rapprocher encore plus Sergio Gomez, vu comme une alternative en cas d'échec dans le dossier Cucurella, de Manchester City ? L'avenir nous le dira...

CLUB STATEMENT: MARC CUCURELLA.



Following reports from numerous media outlets this week, we can confirm an agreement has been reached with Brighton and Hove Albion for the signing of Marc Cucurella.