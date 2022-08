Anderlecht tient le remplaçant de Sergio Gomez si celui-ci part à Manchester City

Il y a de fortes chances qu'Anderlecht voit Sergio Gomez partir prochainement. Si cela se produit, des sources espagnoles affirment qu'Anderlecht a déjà un remplaçant en tête.

Nous avons déjà écrit qu'Omar Campos était dans le viseur des Mauves, mais cette piste est maintenant mentionnée de manière plus insistante par Diario AS, un journal sportif espagnol. Le latéral gauche mexicain âgé de 20 ans joue pour Santos Laguna et sa valeur marchande est de quatre millions d'euros.

Il reste à voir si Anderlecht parvient à un accord avec Manchester City concernant le transfert de Sergio Gomez. Ils ne se contenteront pas de moins de 15 millions d'euros et pour le moment, les Anglais n'en sont pas encore là.