Van Bommel récupère un cadre pour la réception d'OHL

Invaincus en deux parties en ce début de saison, l'Antwerp et OHL se rencontrent demain soir au Bosuil.

L'Antwerp retrouve la JPL après sa victoire de jeudi en préliminaire de la Conference League, avec seulement quelques jours pour récupérer.

Mark Van Bommel devra encore faire sans Gaston Avila, qui n'est pas encore en règle pour jouer. Haroun et Krasniqi seront également absents.

Toby Alderweireld, qui était incertain, sera bien de la partie tout comme Butez, De Wolf, Verhulst, De Laet, Vines, Alderweireld, Bataille, Pacho, Almeida, Nainggolan, Verstraete, Fischer, Yusuf, Gerkens, Scott, Balikwisha, Janssen, Miyoshi, Valencia, Frey.

No rest for the wicked! 🤪

🔜 OH Leuven



Ontdek de selectie in de RAFC-app! 📲#RAFC #ANTOHL pic.twitter.com/sVZkF4i5UG