De Roeck après Gand-Westerlo : "Un sentiment mitigé"

Un courageux Westerlo s'est incliné sur le terrain de La Gantoise ce dimanche (2-1). Le promu a ouvert le score, mais les Gantois ont réussi à inverser la tendance avant la mi-temps.

"Je suis assis ici aujourd'hui avec un sentiment mitigé. Le résultat est négatif pour nous. La différence entre ce que nous avons apporté en première et en deuxième mi-temps était très importante", a expliqué Jonas De Roeck en conférence de presse. "Nous avons commencé raisonnablement, mais nous n'avons pas joué un bon football. Surtout lorsque nous étions en possession du ballon, nous avons montré et osé montrer trop peu. D'un autre côté, nous avons contrôlé le jeu et n'avons pas donné grand-chose. Si vous gagnez ici, en tant que groupe, vous devez croire en vos propres qualités et oser jouer au football. Nous ne l'avons pas fait aujourd'hui. Nous avons commencé à reculer un peu et avons laissé le ballon encore plus à l'adversaire. Ce n'est pas ce que nous voulons montrer cette saison à Westerlo", a poursuivi l'entraîneur du promu.

"Bien sûr, c'est dommage de devoir courir après le score après la pause. Un penalty est un penalty, nous n'en faisons pas tout un plat. La réaction des joueurs après la mi-temps a été très positive. Je pense qu'en deuxième mi-temps, nous avons montré à Gand le Westerlo que nous voulons montrer cette saison. Nous avons osé choisir les solutions footballistiques et nous les avons trouvées. Nous l'avons fait sans trop nous éloigner de l'organisation. Au final, nous perdons le match, mais nous avons un sentiment partagé, car nous n'avons pas montré ce dont nous sommes capables pendant tout le match", a conclu l'entraîneur de Westerlo.