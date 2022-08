Amir Murillo proche d'un premier triplé en carrière...et proche d'un départ ? "On verra bien"

Un peu timoré en première période, comme toute son équipe, Amir Murillo a ensuite dynamité la défense de Paide en s'offrant un doublé.

Il avait naturellement un grand sourire après la victoire (3-0) contre le Paide Linnameeskond. Amir Murillo a manqué le début de saison en raison d'une suspension mais semble désormais bien de retour dans le coup. "Ca aurait pu être un triplé, dommage que le gardien adverse sorte un arrêt", lance le Panaméen. "Si j'ai déjà inscrit un triplé en carrière ? Non, jamais. Un doublé, parfois, mais jamais trois dans le même match".

Murillo a tenté de trouver une explication à la mauvaise prestation anderlechtoise. "On jouait trop de longs ballons, ce qui leur convenait. En seconde période, les changements ont aidé l'équipe. Refa et Silva ont beaucoup apporté", estime-t-il. "Les supporters n'étaient pas contents et nous non plus, bien sûr. C'était insuffisant. Maintenant, les Young Boys seront une autre équipe, l'une des meilleures de leur pays. Ce sera un bon match".

Son futur ? "Je me sens bien ici"

Le back droit du RSC Anderlecht n'a pas pu éviter les questions sur son avenir, mais les a esquivées. "Je ne peux rien dire à ce sujet, nous verrons bien. Moi, je me sens heureux à Anderlecht, c'est le plus grand club du pays", sourit Murillo. "Un départ ? Je ne sais pas, je ne dirai rien à ce sujet". On aura essayé.